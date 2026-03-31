Preocupación total por el Kun Agüero: jugaba en el torneo Senior y lo retiraron en andas

Este nuevo contratiempo físico vuelve a encender las alarmas en torno a la salud del ex delantero, quien ya había tenido que alejarse del fútbol profesional en 2021 por problemas cardíacos. Aunque su participación en el torneo Senior responde a un contexto más recreativo, cualquier lesión genera preocupación tanto en su entorno como en los hinchas, que siguen de cerca cada paso del Kun Agüero y esperan por una pronta recuperación.