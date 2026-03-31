Preocupación total por el Kun Agüero: jugaba en el torneo Senior y lo retiraron en andas
El ex delantero Kun Agüero encendió todas las alarmas al lesionarse en el partido Senior de Independiente. Mirá todo el video del momento y qué le sucedió aquí.
La preocupación crece en torno a Sergio "Kun" Agüero tras la lesión que sufrió durante un partido del torneo Senior entre Independiente y River Plate. El episodio quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó, donde se observa al exdelantero con evidentes dificultades en uno de sus tobillos.
Luego de recibir atención médica dentro del campo de juego, el “Kun” no pudo retirarse por sus propios medios. En una escena que llamó la atención, jugadores de ambos equipos se acercaron para asistirlo y lo llevaron en brazos hasta el borde de la cancha, ante la imposibilidad de que caminara con normalidad.
De acuerdo a lo informado por el portal Doble Amarilla, Agüero fue trasladado al Sanatorio Otamendi para realizarse estudios médicos. Las primeras versiones indican que podría tratarse de una lesión en el tendón de Aquiles, aunque aún se aguardan confirmaciones oficiales.
Mientras tanto, su participación en los próximos encuentros del campeonato Senior aparece comprometida. A la espera de un diagnóstico preciso, todo indica que el exjugador del Manchester City podría quedar fuera de competencia durante varias fechas, lo que representa una baja sensible para el equipo al que se sumó a fines de marzo del año pasado.
Este nuevo contratiempo físico vuelve a encender las alarmas en torno a la salud del ex delantero, quien ya había tenido que alejarse del fútbol profesional en 2021 por problemas cardíacos. Aunque su participación en el torneo Senior responde a un contexto más recreativo, cualquier lesión genera preocupación tanto en su entorno como en los hinchas, que siguen de cerca cada paso del Kun Agüero y esperan por una pronta recuperación.
En cuestión de minutos, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y los usuarios no tardaron en armar un debate y dejar todo tipo de comentarios sobre la situación que estaban viendo.
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