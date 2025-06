El momento que desató la bronca de Franco Colapinto tras su puesto 15 en el GP de Austria: "Me hizo perder mucho"

“Tsunoda me chocó, me pidió perdón, así que todo bien, pero es una pena porque rompí el alerón delantero y el piso. Veníamos mejorando en ritmo, acercándome a Pierre (Gasly), pero eso me hizo perder mucho con las gomas y los daños. Una lástima”, declaró Colapinto con evidente fastidio tras bajarse del Alpine A525.