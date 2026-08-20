Cuti Romero fue presentado en el Atlético de Madrid: qué dijo del conflicto de Julián Álvarez

Cuti, amigo cercano y compañero de mil batallas con la Selección Argentina, llevó tranquilidad sobre el estado de ánimo del ex-River: "Lo veo muy bien, como siempre, lo veo muy metido. Eso me pone muy contento", aseguró. A sus 28 años, el cordobés asumió este desafío tras un destacado paso por la Premier League con el Tottenham y su experiencia previa en la Serie A de Italia.