Cuti Romero fue presentado en el Atlético de Madrid: qué dijo del conflicto de Julián Álvarez
El zaguero de la Selección Argentina tuvo su primera conferencia de prensa como jugador del Colchonero. Habló de la situación de la Araña, reveló qué le pidió el Chacho Simeone y prometió dejar su huella en España.
El mercado de pases de Europa sacudió sus cimientos y tuvo como gran protagonista a la Selección Argentina. Luego de sellar su traspaso al Atlético de Madrid, Cristian Romero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del conjunto rojiblanco. En una concurrida conferencia de prensa, el marcador central no solo expresó su entusiasmo por este desembarco en LaLiga, sino que también respaldó públicamente a Julián Álvarez tras su frustrada transferencia al Barcelona.
La novela de la Araña dominó la agenda futbolística del verano europeo. Luego del intento del conjunto culé por contratarlo y la firme postura de la dirigencia del Colchonero de hacer respetar su contrato hasta 2030, el atacante debió reincorporarse bajo la conducción técnica de Diego Simeone.
Cuti, amigo cercano y compañero de mil batallas con la Selección Argentina, llevó tranquilidad sobre el estado de ánimo del ex-River: "Lo veo muy bien, como siempre, lo veo muy metido. Eso me pone muy contento", aseguró. A sus 28 años, el cordobés asumió este desafío tras un destacado paso por la Premier League con el Tottenham y su experiencia previa en la Serie A de Italia.
La presentación de Cuti Romero en Atlético de Madrid
"Era un reto que me quedaba en mi carrera: quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa. Estoy a un paso de cumplirlo", confesó el defensor, quien rubricó un vínculo a largo plazo con la entidad madrileña hasta el 30 de junio de 2031 y heredó el dorsal 21 que le cedió el juvenil Obed Vargas.
Más allá de los objetivos personales, el referente de la Scaloneta remarcó su ambición de dejar una marca imborrable en el Cívitas Metropolitano y contó intimidades de sus primeros diálogos con el Cholo.
"Voy a darlo todo para dejar mi nombre grabado en la historia del club, y la única forma de hacerlo es ganando algo. Simeone me pidió que haga lo que vengo haciendo, ayudar a los compañeros y sentirme parte de esta familia", concluyó el campeón del mundo, listo para una temporada donde el Atleti buscará pelear en todos los frentes.
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