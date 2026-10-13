Rosario Central lanzó su candidatura para el Mundial 2030: así quedará el Gigante de Arroyito
El Canalla publicó un video para postular su estadio como sede de la Copa del Mundo y mostró los principales cambios de infraestructura previstos.
Rosario Central hizo pública su intención de que el Gigante de Arroyito vuelva a recibir partidos de una Copa del Mundo. A través de un video difundido en sus redes sociales, el club presentó su candidatura para el Mundial 2030 y destacó las obras de modernización que lleva adelante en su estadio.
Con imágenes de la cancha, referencias a la historia futbolística de Rosario y detalles de las reformas proyectadas, la institución lanzó un mensaje contundente: “En el 2030 queremos volver a hacerlo. En nuestra casa estamos listos”.
La iniciativa busca posicionar al estadio canalla entre las posibles sedes argentinas para la edición especial del certamen, que celebrará los 100 años de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930.
Las obras del Gigante de Arroyito para recibir el Mundial 2030
Uno de los ejes centrales de la presentación fue la transformación que atraviesa el estadio. Según el material audiovisual difundido por Rosario Central, el Gigante de Arroyito transita una de las mayores renovaciones de su historia, con mejoras destinadas a responder a las exigencias de los organismos internacionales.
Entre los puntos destacados aparece una capacidad proyectada de 42.000 espectadores sentados, además de modificaciones en los accesos y los espacios destinados al público.
El plan también contempla nuevos ingresos peatonales y vehiculares, sectores de estacionamiento cercanos a la cancha y un novedoso acceso fluvial desde el río Paraná. A eso se suman áreas VIP y de hospitality, espacios de servicios y comodidades para los asistentes.
La propuesta incluye, además, escaleras mecánicas, ascensores de cristal y trabajos generales en la fachada y los sectores interiores. Con estas intervenciones, Central pretende mostrar que su estadio puede adaptarse a las necesidades de una competencia de alcance global.
El antecedente de Argentina 1978 y el sueño de repetir la historia
La postulación también se apoya en un antecedente importante: el Gigante de Arroyito ya fue escenario de la Copa del Mundo durante Argentina 1978. El recuerdo de aquella experiencia ocupa un lugar destacado en el video, que busca conectar la historia del club con la posibilidad de volver a recibir a las mejores selecciones del planeta.
La pieza audiovisual utiliza, además, una frase que resume la identidad futbolera de la ciudad: “Los argentinos vivimos el fútbol, y los rosarinos lo vivimos más intensamente”. En ese recorrido aparecen referencias a figuras vinculadas con el fútbol argentino, como Lionel Messi, Ángel Di María, Diego Maradona y César Luis Menotti, junto con menciones al ambiente que se vive en las tribunas del estadio.
La campaña apunta a reforzar el valor de Rosario como plaza futbolística y a presentar al Gigante como una alternativa para un evento que tendrá una organización inédita.
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