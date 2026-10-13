Rosario Central lanzó su candidatura para el Mundial 2030: así quedará el Gigante de Arroyito

El plan también contempla nuevos ingresos peatonales y vehiculares, sectores de estacionamiento cercanos a la cancha y un novedoso acceso fluvial desde el río Paraná. A eso se suman áreas VIP y de hospitality, espacios de servicios y comodidades para los asistentes.

La propuesta incluye, además, escaleras mecánicas, ascensores de cristal y trabajos generales en la fachada y los sectores interiores. Con estas intervenciones, Central pretende mostrar que su estadio puede adaptarse a las necesidades de una competencia de alcance global.

El antecedente de Argentina 1978 y el sueño de repetir la historia

La postulación también se apoya en un antecedente importante: el Gigante de Arroyito ya fue escenario de la Copa del Mundo durante Argentina 1978. El recuerdo de aquella experiencia ocupa un lugar destacado en el video, que busca conectar la historia del club con la posibilidad de volver a recibir a las mejores selecciones del planeta.

La pieza audiovisual utiliza, además, una frase que resume la identidad futbolera de la ciudad: “Los argentinos vivimos el fútbol, y los rosarinos lo vivimos más intensamente”. En ese recorrido aparecen referencias a figuras vinculadas con el fútbol argentino, como Lionel Messi, Ángel Di María, Diego Maradona y César Luis Menotti, junto con menciones al ambiente que se vive en las tribunas del estadio.

La campaña apunta a reforzar el valor de Rosario como plaza futbolística y a presentar al Gigante como una alternativa para un evento que tendrá una organización inédita.