El silencio en redes de Auckland City tras empatar con Boca: el posteo que llamó la atención

Nada de posteos constantes con fotos del encuentro, imágenes de los entrenamientos previos o registros de sus hinchas. De hecho, lo único que apareció fue un tuit al llegar el entretiempo, en el que se mostraba una placa con el 1-0 parcial a favor de Boca. Ese fue el último mensaje de la cuenta oficial del club, lo que dio lugar a todo tipo de bromas entre los usuarios, en especial los argentinos.

El tuit acumuló más de 36 mil "me gusta", casi mil retuits y cientos de comentarios con teorías desopilantes. La más popular: que el community manager del equipo había ingresado como jugador en el complemento, por eso no pudo actualizar el resultado final. Otros sugirieron que se había quedado dormido o que simplemente no quiso arruinar el único punto conseguido por el equipo.

El gol que le dio el empate a Auckland City lo marcó Christian Gray, y fue suficiente para que el modesto equipo de Oceanía se despidiera con algo de dignidad, tras haber recibido 16 goles en sus dos primeros encuentros. Si bien quedó último en el grupo, el equipo se llevó un cierre digno y, sobre todo, un momento de gloria digital gracias a un posteo tan insólito como viral.

Las curiosas reacciones al tuit de Auckland City

