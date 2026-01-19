Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

En cuanto al armado del plantel, el cuerpo técnico comienza el año con algunas certezas y varios movimientos todavía en desarrollo. El único refuerzo confirmado hasta el momento es Adolfo Gaich, quien ya se entrenó a la par de sus nuevos compañeros y podría tener sus primeros minutos oficiales. En contrapartida, Román Gómez fue transferido al Bahía de Brasil, Cristian Medina está cerca de convertirse en refuerzo del Botafogo y Lucas Alario no será tenido en cuenta para el nuevo ciclo.