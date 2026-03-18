Con un doblete de Palacios, Estudiantes se lo dio vuelta a Gimnasia de Mendoza y sigue como escolta
El "Pincha" caía en el cierre de la primera mitad, pero lo revirtió en el complemento y se mantiene a 4 del líder Vélez.
Estudiantes logró una buena victoria de visitante ante Gimnasia de Mendoza este martes por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, para mantenerse en el segundo puesto de la Zona A que lo tiene a Vélez como puntero.
El "Lobo" mendocino necesitaba cortar su mala racha pero el "Pincha" pudo recuperarse tras dos derrotas consecutivas en el inicio del ciclo de Alexander Medina. Lo hizo con un doblete de Tiago Palacios en el complemento, tras el tanto inicial de Modica.
El equipo local sigue sin lograr regularidad en su primera experiencia en la máxima categoría. En lo que va del campeonato apenas ganó dos partidos y ahora acumula seis sin triunfos, con tres empates y tres derrotas. De todos modos, en la anterior fecha logró rescatar un punto importante al empatar 0-0 frente a Deportivo Riestra en el Bajo Flores, resultado que le permitió sumar en su lucha por la permanencia.
Estudiantes, en tanto, atraviesa un momento de transición tras la salida de Eduardo Domínguez. Si bien el ciclo de Alexander Medina comenzó con una victoria 2-0 ante Newell’s en Rosario, luego sufrió dos caídas consecutivas como local frente a Vélez y Lanús que parecían alejarlo de la cima.
A pesar del bajón, el "Pincha" se mantiene bien posicionado en la Zona A con 18 puntos y dentro de los puestos de clasificación a octavos de final y como escolta, a 4 unidades de la cima.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes por el Torneo Apertura
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Datos de Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes: horario, TV y árbitro
- Hora: 21:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Sebastián Habib
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie
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