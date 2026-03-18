Con un doblete de Palacios, Estudiantes se lo dio vuelta a Gimnasia de Mendoza y sigue como escolta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034083627592560758&partner=&hide_thread=false ¡SE INVIRTIERON LOS ROLES! Guido Carrillo asistió y Tiago Palacios marcó su doblete para el 2-1 de Estudiantes ante Gimnasia (M).



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XEvL8aCDWW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2026

El equipo local sigue sin lograr regularidad en su primera experiencia en la máxima categoría. En lo que va del campeonato apenas ganó dos partidos y ahora acumula seis sin triunfos, con tres empates y tres derrotas. De todos modos, en la anterior fecha logró rescatar un punto importante al empatar 0-0 frente a Deportivo Riestra en el Bajo Flores, resultado que le permitió sumar en su lucha por la permanencia.