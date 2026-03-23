Con un triplete de Gaich, Estudiantes aplastó 5-0 a Central Córdoba por el Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2036229035198439743&partner=&hide_thread=false EL TANQUE SE LLEVA LA PELOTA A SU CASA: otro cabezazo de Gaich para su hat-trick y el 5-0 de Estudiantes frente a Central Córdoba.



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El conjunto albirrojo ya conoce a sus rivales en el certamen continental: Flamengo, Cusco e Independiente Medellín integrarán un grupo exigente que comenzará a disputarse en abril. En paralelo, el equipo dirigido por el Cacique Medina logró consolidar su recuperación tras los dos goles de Tiago Palacios que sellaron la victoria ante Gimnasia de Mendoza luego de dos derrotas consecutivas.