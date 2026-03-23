Con un triplete de Gaich, Estudiantes aplastó 5-0 a Central Córdoba por el Torneo Apertura
En La Plata el Pincha logró un impactante triunfo ante el Ferroviario, que le permite quedar a tiro del líder Vélez.
Estudiantes no tuvo piedad y goleó 5-0 a Central Córdoba este lunes en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026, resultado que le permitió ponerse a solo un punto del líder Vélez en la Zona A.
El Pincha llegaba con el ánimo en alza tras cortar una racha adversa y con la mirada puesta tanto en el campeonato local como en el inminente inicio de la Copa Libertadores.
Siempre en la segunda mitad, Castro abrió la cuenta con un golazo de tiro libre mientras que Amondarain puso el 2-0. En el final, a Adolfo Gaich le bastaron menos de 20 minutos en cancha para anotarse con un triplete.
El conjunto albirrojo ya conoce a sus rivales en el certamen continental: Flamengo, Cusco e Independiente Medellín integrarán un grupo exigente que comenzará a disputarse en abril. En paralelo, el equipo dirigido por el Cacique Medina logró consolidar su recuperación tras los dos goles de Tiago Palacios que sellaron la victoria ante Gimnasia de Mendoza luego de dos derrotas consecutivas.
Con la clasificación a los playoffs encaminada, el objetivo inmediato de Estudiantes era quedar a un punto del líder Vélez, que viene de perder su invicto como local frente a Lanús.
Formaciones del encuentro entre Estudiantes y Central Córdoba
- Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Alexander Medina.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich, Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Estudiantes vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 19.00.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Nicolás Ramirez.
- VAR: Álvaro Carranza.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
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