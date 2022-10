Argenzuela: el cruce de Paulo Kablan y Federico Beligoy

Kablan: Sé que le cuestionan que siendo el secretario general de un gremio de los árbitros sea el Director Nacional del Arbitraje.

Beligoy: No veo nada raro porque no hay nada que lo invalide. ¿Por qué no va a ser ético? Si alguien tiene una estadística de que les doy los mejores partidos a los árbitros de mi sindicato, diré ‘tenés razón’. Como no tiene fundamentos, no le encuentro sentido a lo que vos estás diciendo. Me parece que estás repitiendo algo que te contaron.

Kablan: Simplemente pregunto. No planteo. Por eso lo estoy escuchando. Ni debatiendo ni nada.

Beligoy: A cada partido va el que se lo merece. Los últimos dos Boca-River los dirigió un árbitro que no pertenece a mi sindicato.

Kablan: Está bien. No hago deportes ni me interesa el curro ni no curro. Simplemente le pregunto para que responda. No tomo partido ni me interesa su partido.