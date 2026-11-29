El mensaje de la presidenta de Palmeiras tras ganar la Libertadores: "No somos histéricas, somos campeonas"
Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, celebró el título ante Estudiantes como la primera mujer campeona de la Libertadores y les dedicó la Copa a las mujeres.
Leila Pereira fue una de las protagonistas del festejo de Palmeiras en el Estadio Centenario. Con la medalla de campeona colgada y todavía en el campo de juego, la presidenta del Verdão habló con los medios después del 1-0 a Estudiantes y les dedicó la Copa Libertadores 2026 a las mujeres.
"Soy campeona de la Libertadores, la primera mujer en la historia", dijo la dirigente una vez finalizado el encuentro en Montevideo. Y siguió muy emocionada: "Este título es para ustedes, mujeres. Hagan deporte y sueñen en grande".
El cierre de su mensaje fue lo que más se compartió en redes: "No somos histéricas, somos campeonas". La frase recorrió las cuentas de fútbol sudamericano junto a las imágenes de la presidenta celebrando en la cancha. En la misma noche, Pereira también cumplió una promesa y bailó con los jugadores en pleno festejo.
El mensaje de la presidenta de Palmeiras tras ganar la Copa Libertadores
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La primera presidenta de la historia de Palmeiras
Pereira es la primera mujer en presidir Palmeiras. Fue elegida en noviembre de 2021 y asumió el 15 de diciembre de ese año, días después de que el club ganara la Libertadores 2021. Por eso, esta es la primera Copa que levanta como presidenta. Su vínculo con el club empezó antes, como dueña de Crefisa, la empresa que patrocina a Palmeiras desde 2015. En 2024 fue reelegida con más del 70% de los votos y su mandato vence en diciembre de 2027. En la previa de la final contó que algunos socios le propusieron cambiar el estatuto para que pueda ir por un tercer período.
Con el gol de Ramón Sosa, el Verdão sumó su cuarta Libertadores, después de las de 1999, 2020 y 2021, y con ese título Brasil pasó a la Argentina en el historial: 26 a 25. Ahora lo espera la Recopa Sudamericana ante Boca.
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