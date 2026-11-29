La primera presidenta de la historia de Palmeiras

Pereira es la primera mujer en presidir Palmeiras. Fue elegida en noviembre de 2021 y asumió el 15 de diciembre de ese año, días después de que el club ganara la Libertadores 2021. Por eso, esta es la primera Copa que levanta como presidenta. Su vínculo con el club empezó antes, como dueña de Crefisa, la empresa que patrocina a Palmeiras desde 2015. En 2024 fue reelegida con más del 70% de los votos y su mandato vence en diciembre de 2027. En la previa de la final contó que algunos socios le propusieron cambiar el estatuto para que pueda ir por un tercer período.