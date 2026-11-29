El 9 de diciembre de 2018, River le ganó la final a Boca en Madrid y le dio a la Argentina su título número 25 en la Copa Libertadores. En ese momento Brasil tenía 18 y la diferencia era de siete Copas. Ocho años después, el panorama se dio vuelta. Con el 1-0 de Palmeiras a Estudiantes en el Centenario, los cariocas, que vienen demostrando mucho nivel en el úlitmo tiempo, llegaron a 26 títulos y pasó al frente. Nuestro país sigue con 25.