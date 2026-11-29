De sacarle siete a quedar abajo: Brasil pasó al frente ante Argentina en la Copa Libertadores
Con el título de Palmeiras ante Estudiantes, Brasil llegó a 26 Copas Libertadores y superó a la Argentina, que en 2018 le sacaba siete de ventaja.
El 9 de diciembre de 2018, River le ganó la final a Boca en Madrid y le dio a la Argentina su título número 25 en la Copa Libertadores. En ese momento Brasil tenía 18 y la diferencia era de siete Copas. Ocho años después, el panorama se dio vuelta. Con el 1-0 de Palmeiras a Estudiantes en el Centenario, los cariocas, que vienen demostrando mucho nivel en el úlitmo tiempo, llegaron a 26 títulos y pasó al frente. Nuestro país sigue con 25.
Ocho Copa Libertadores seguidas para Brasil
Desde la final de Madrid, todas las Copas quedaron en Brasil:
- 2019: Flamengo
- 2020: Palmeiras
- 2021: Palmeiras
- 2022: Flamengo
- 2023: Fluminense
- 2024: Botafogo
- 2025: Flamengo
- 2026: Palmeiras
Son ocho títulos consecutivos, una racha que ningún país había conseguido en la historia del torneo. La Argentina había llegado como máximo a cuatro seguidos, y lo logró en dos épocas distintas. En el medio, el empate llegó en 2025: el título de Flamengo ante Palmeiras dejó la cuenta 25 a 25. Un año después, el Verdão hizo la diferencia.
Las finales que se escaparon para Argentina
En estos ocho años, los clubes argentinos llegaron a la final y se quedaron en la puerta tres veces. River perdió con Flamengo en 2019, Boca con Fluminense en 2023 y Estudiantes con Palmeiras en 2026.
Los brasileños, además, se repartieron los títulos: Flamengo y Palmeiras tienen hoy cuatro Libertadores cada uno, las mismas que River y Estudiantes. Solo Independiente, con siete, y Boca, con seis, siguen arriba en la tabla de clubes.
La sequía más larga del fútbol argentino
El título de River en 2018 es el último de un equipo argentino. Con el subcampeonato de Estudiantes, la Argentina completa ocho ediciones sin ganar la Libertadores, la racha más larga de su historia.
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