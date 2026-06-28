Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria: resultado y minuto a minuto

Franco Colapinto volverá a salir a pista este domingo en el Gran Premio de Austria, correspondiente a una nueva fecha del calendario de la Fórmula 1. El argentino intentará recuperarse de una clasificación complicada, en la que finalizó 16°, y sumar un buen resultado para Alpine. La carrera se disputará este domingo, desde las 10.00 de Argentina (15.00 en Austria), y tendrá un total de 71 vueltas.