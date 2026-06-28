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Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria: resultado y minuto a minuto

Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria: resultado y minuto a minuto
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Franco Colapinto partirá 16° con Alpine en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Horario, TV y cómo llega a la carrera.

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Franco Colapinto volverá a salir a pista este domingo en el Gran Premio de Austria, correspondiente a una nueva fecha del calendario de la Fórmula 1. El argentino intentará recuperarse de una clasificación complicada, en la que finalizó 16°, y sumar un buen resultado para Alpine. La carrera se disputará este domingo, desde las 10.00 de Argentina (15.00 en Austria), y tendrá un total de 71 vueltas.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria: resultado y minuto a minuto

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Franco Colapinto y Pierre Gasly se preparan juntos para la carrera.

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Franco Colapinto junto a los hinchas en la previa del Gran Premio de Austria.

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El Gran Premio de Austria preparado para el comienzo de la carrera.

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Cómo llega Franco Colapinto al GP de Austria

El piloto argentino mostró un rendimiento irregular a lo largo del fin de semana en el circuito de Spielberg. Estos fueron sus resultados en cada sesión:

  • Práctica Libre 1:
  • Práctica Libre 2: 16°
  • Práctica Libre 3: 14°
  • Clasificación: 16°

Por su parte, su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, partirá desde el 11° lugar en la grilla.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Austria

La actividad para el piloto argentino será la siguiente:

Domingo 28 de junio

  • Carrera (71 vueltas): 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

Colapinto buscará aprovechar la estrategia y las oportunidades que se presenten durante la competencia para avanzar desde la octava fila y cerrar un buen fin de semana en territorio austríaco.

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