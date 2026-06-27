La frustración de Franco Colapinto tras clasificar 16° en el GP de Austria: "No estábamos..."

Con este balance, Colapinto dejó en claro que el potencial mostrado en la primera instancia de la clasificación se desvaneció por completo debido a ese sobreviraje inesperado al inicio de la segunda tanda.

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A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el GP de Austria

Domingo - 10:00 (hora Argentina)

La carrera se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.