La frustración de Franco Colapinto tras clasificar 16° en el GP de Austria: "No estábamos..."
Tras la clasificación para la carrera de este domingo, Colapinto reconoció haberse equivocado y señaló que podría haber sido una mejor Qualy de no ser por ello.
El paso por el Red Bull Ring dejó un sabor amargo para Franco Colapinto. A pesar de haber experimentado una evolución positiva durante las prácticas libres, el piloto argentino no consiguió capitalizar ese salto de rendimiento en la sesión cronometrada, quedando relegado a la 16ª posición de la grilla para el Gran Premio de Austria.
Un fallo tempranero en su intento rápido de la Q2 arruinó sus planes y frenó su avance en un nuevo desafío de la Fórmula 1. Sin espacio para los pretextos, el oriundo de Pilar dio la cara inmediatamente después de bajarse del monoplaza: "Una pena, el auto andaba bien, creo que estábamos un poco mejor que ayer, un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy".
Con estas palabras, el argentino dejó en claro su frustración, sabiendo que el auto tenía el potencial necesario para pelear por un puesto mucho más alto en la clasificación.
Posteriormente, el piloto argentino detalló con exactitud el incidente que arruinó su intento en el momento más caliente de la sesión: "Me equivoqué en la curva 1, creo que frené un poco fuerte, no sé si bloqueé atrás o qué pasó y tuvo un snap muy grande. Así que nada, no pude hacer vueltas en la Q2. Fue una lástima porque creo que en Q1 estábamos dentro de todo bien, no estábamos tan mal. Pero bueno, después no fue una buena Q2. Hay que transformar mañana eso".
Con este balance, Colapinto dejó en claro que el potencial mostrado en la primera instancia de la clasificación se desvaneció por completo debido a ese sobreviraje inesperado al inicio de la segunda tanda.
A qué hora y cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el GP de Austria
- Domingo - 10:00 (hora Argentina)
La carrera se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.
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