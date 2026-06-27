Franco Colapinto terminó 14º en la Práctica Libre 3 del GP de Austria

colapinto

Franco Colapinto hizo una dura autocrítica tras el primer día del GP de Austria: "Frustrante"

Franco Colapinto no ocultó su desazón tras completar la primera jornada de actividad del Gran Premio de Austria y realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento mostrado en las prácticas libres. El piloto argentino reconoció que no logró sentirse cómodo con el comportamiento del monoplaza y admitió que el balance del día estuvo lejos de las expectativas que tenía antes de salir a pista en el circuito de Spielberg. "Fue bastante frustrante".

Con esa contundente frase, Colapinto resumió las sensaciones que le dejó una jornada compleja, marcada por las dificultades para encontrar ritmo y por la imposibilidad de acercarse a los tiempos que buscaba junto a su equipo.

El joven corredor explicó que el auto presentó inconvenientes de comportamiento en distintos sectores del trazado, una situación que complicó la puesta a punto y obligó a trabajar intensamente en los boxes para intentar corregir los problemas. "No encontramos el balance del auto y nos costó bastante durante todo el día".

Las complicaciones aparecieron desde las primeras vueltas y se mantuvieron a lo largo de las sesiones, lo que impidió que el argentino pudiera completar el programa previsto en condiciones ideales. Pese al escenario adverso, Colapinto destacó el trabajo realizado por los ingenieros y mecánicos para buscar soluciones de cara a la clasificación y la carrera, dos instancias en las que espera mostrar una mejor versión.

El piloto argentino remarcó que todavía queda margen para mejorar y confió en que los cambios que se implementen durante la noche puedan darle un mejor rendimiento al auto. La jornada dejó sensaciones encontradas para el bonaerense, que llegaba a Austria con expectativas de conseguir un fin de semana competitivo. Sin embargo, el rendimiento exhibido durante las primeras prácticas lo obligó a realizar una inusual autocrítica.

A pesar de la frustración, el argentino se mostró enfocado en revertir la situación y dejó en claro que el objetivo será aprovechar cada sesión restante para recuperar terreno y acercarse al nivel esperado.