Franco Mastantuono rompió el silencio sobre su pase de River a Real Madrid: "Es un sueño"

La transferencia se concretó en una cifra récord de 60 millones de euros brutos, de los cuales 45 millones –monto de su cláusula de rescisión– irán directamente a River. El pago se hará en tres partes: 20 millones ahora, 12,5 millones en junio de 2026 y 12,5 millones más en junio de 2027, según detalló el presidente Jorge Brito.

Mastantuono lo tiene claro: "El Real Madrid para mí es el equipo más grande del mundo"

Uno de los momentos determinantes para que el juvenil eligiera al club blanco por encima del interés del PSG fue la llamada personal de Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid tras la salida de Carlo Ancelotti. “Fue increíble. Que el técnico te llame es un voto de confianza muy importante. Dejar River no es fácil y sus palabras me motivaron mucho para dar el salto”, explicó el juvenil. El enganche también se refirió a los cuestionamientos que surgieron en redes por su salida a tan corta edad: “No es chamuyo. Amo este club y siempre voy a dejar la vida por estos colores. River me dio todo desde que soy chico y trato de devolverlo en la cancha”.

Mastantuono permanecerá en River hasta agosto, cuando cumpla 18 años, y viajará entonces a Madrid para sumarse al Merengue. “Quiero dejar a River en lo más alto porque me lo ha dado todo. La cabeza está puesta acá y en intentar ganar el torneo", cerró.

Días atrás, Marcelo Gallardo había manifestado su disconformidad con la partida anticipada del juvenil: “Es muy difícil decirle que no al Real Madrid, claramente. Yo me pongo en el lugar del futbolista, pero como técnico me hubiese gustado que se quedara más. El proyecto deportivo anual era con él", aseguró en ESPN.