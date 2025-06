Marcelo Gallardo rompió el silencio sobre la salida de Franco Mastantuono: "Que queden de lado..."

"Sobre ese punto quiero ser muy medido. Yo hasta me enfocaría en el plano futbolístico, y nada más. Dejar que las cosas que han pasado queden de lado, que el equipo y Franco puedan vivir naturalmente este acontecimiento deportivo", señaló el "Muñeco" durante la conferencia de prensa.

"LAS COSAS QUE YA PASARON, QUE QUEDEN DE LADO..." Marcelo Gallardo evitó hablar sobre Mastantuono.





Si bien había surgido el rumor de que Gallardo podía no utilizar al joven atacante en el certamen, a modo de castigo, el DT fue tajante. “Mastantuono tiene deseo de jugar al fútbol, de expresarse en un campo. Si está bien, jugará. Si está mal, no jugará. No es tan problemático. Lo complejo viene de afuera. Franco está bien”, sentenció.