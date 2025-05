Fue campeón en River, se peleó con Messi y reemplazará a Martín Demichelis como técnico en Monterrey

image.png

El nombre de Sánchez volvió a sonar con fuerza en el último tiempo no solo por su vínculo con Monterrey, sino también por un recordado cruce con Lionel Messi durante los cuartos de final de la Concachampions 2024. En aquel partido, los Rayados eliminaron a Inter Miami y, al finalizar, se desató un altercado que tuvo como protagonistas al ex defensor y al astro argentino.

"Me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que buscaba mi reacción más que pegarme. Me quería comer crudo. El enano tenía una cara…", declaró Sánchez sobre aquel picante intercambio, que se habría iniciado cuando Messi le gritó: "¿A quién te comiste, salame?".

Surgido en Nueva Chicago y con paso por River, donde fue campeón del Torneo Clausura 2008, Nicolás Sánchez tendrá ahora la oportunidad de dirigir al equipo de forma interina mientras Monterrey define su futuro. La prioridad del club es llegar al Mundial de Clubes con un nuevo DT confirmado, aunque no descartan que el ex defensor pueda continuar si los resultados lo acompañan.