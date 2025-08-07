Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025.
Por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025, Estudiantes e Independiente Rivadavia protagonizarán uno de los encuentros más destacados de este jueves desde las 21 en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata y corresponde a la Zona B del campeonato. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega con el envión que le dejó la victoria frente a Racing en Avellaneda, un resultado que no solo levantó al plantel en lo anímico, sino que también lo posicionó mejor en la tabla. Esa fue la segunda victoria consecutiva del Pincha, que también le había ganado a Sarmiento en la fecha anterior.
Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa un momento de consolidación. El equipo mendocino, que viene de vencer a Central Córdoba (R) para meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina, también acumula buenos resultados en el Clausura. En el torneo local igualó con Belgrano y goleó a Barracas, mostrando una identidad clara desde que Alfredo Berti tomó las riendas del equipo.
Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
