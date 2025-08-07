Estudiantes vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Estudiantes e Independiente Rivadavia protagonizarán uno de los encuentros más destacados de este jueves por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. El partido se jugará desde las 21 en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata y corresponde a la Zona B del campeonato. Con realidades positivas y objetivos similares, ambos equipos buscarán seguir por la senda del triunfo. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.