Estudiantes vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Pincha recibe en La Plata a la Lepra mendocina por la cuarta fecha: ambos equipos llegan en racha y prometen un duelo parejo.
Estudiantes e Independiente Rivadavia protagonizarán uno de los encuentros más destacados de este jueves por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. El partido se jugará desde las 21 en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata y corresponde a la Zona B del campeonato. Con realidades positivas y objetivos similares, ambos equipos buscarán seguir por la senda del triunfo. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega con el envión que le dejó la victoria frente a Racing en Avellaneda, un resultado que no solo levantó al plantel en lo anímico, sino que también lo posicionó mejor en la tabla. Esa fue la segunda victoria consecutiva del Pincha, que también le había ganado a Sarmiento en la fecha anterior.
El equipo platense quiere cerrar esta primera parte del campeonato con una nueva alegría antes de abocarse de lleno a la serie frente a Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuyo primer capítulo será la próxima semana.
En el plano del mercado de pases, Estudiantes se mantiene activo. En los últimos días sumó a Leonardo Suárez como refuerzo y sigue atento a los posibles regresos de dos viejos conocidos: Marcos Rojo, con chances de dejar Boca, y Manuel Lanzini, que no será tenido en cuenta en River. Ambos casos están en etapa de negociación, pero despiertan entusiasmo en los hinchas albirrojos.
Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa un momento de consolidación. El equipo mendocino, que viene de vencer a Central Córdoba (R) para meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina -donde enfrentará a Tigre-, también acumula buenos resultados en el Clausura.
En el torneo local igualó con Belgrano y goleó a Barracas, mostrando una identidad clara desde que Alfredo Berti tomó las riendas del equipo. Con apenas dos derrotas en sus últimos trece compromisos oficiales, la Lepra se perfila como una de las revelaciones de la temporada.
Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Nicolás Retamar, Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Estudiantes vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: ESPN Premium.
