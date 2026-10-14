Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Por su parte, Palmeiras llega a esta instancia luego de superar a Cerro Porteño en los octavos de final y a Liga de Quito en los cuartos. En el Brasileirão, viene de golear 4-1 a Corinthians en el clásico paulista, resultado que le permitió seguir como único escolta de Flamengo, líder del torneo con 64 unidades.