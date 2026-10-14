Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores.
Fluminense y Palmeiras se enfrentan este miércoles, desde las 21.30, en el Maracaná, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro contará con el arbitraje del argentino Facundo Tello y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.
El "Flu" alcanzó las semifinales tras eliminar a Platense en los cuartos de final. Se impuso 2-0 en el Maracaná y, pese a caer por 2-1 en la revancha disputada en Vicente López, consiguió meterse entre los cuatro mejores equipos del continente.
Sin embargo, en el plano local, Fluminense viene de caer con Flamengo en el clásico carioca, resultado que lo deposita en el cuarto puesto de la tabla con 51 unidades. De esta manera, buscará recuperarse ante su público y sacar una ventaja que lo deje bien posicionado para la vuelta.
Por su parte, Palmeiras llega a esta instancia luego de superar a Cerro Porteño en los octavos de final y a Liga de Quito en los cuartos. En el Brasileirão, viene de golear 4-1 a Corinthians en el clásico paulista, resultado que le permitió seguir como único escolta de Flamengo, líder del torneo con 64 unidades.
Formaciones de Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
- Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Julián Millán, Guilherme Arana; Martinelli, Nonato, Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Rodrigo Castillo y Yeferson Soteldo. DT: Marcão.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Antonio Barboza, Gustavo Gómez, Murilo; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias, Joaquín Piquerez; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Fluminense vs. Palmeiras
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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