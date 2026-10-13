Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Estudiantes y Flamengo chocan este jueves, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro, que será televisado por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium, contará con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR.