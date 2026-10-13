Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El "Pincha" buscará hacerse fuerte ante su gente para sacar una ventaja de cara a la revancha, que se disputará en el Maracaná.
Estudiantes y Flamengo chocan este jueves, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro, que será televisado por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium, contará con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR.
El equipo dirigido por Alexander Medina alcanzó esta instancia tras eliminar a Corinthians en los cuartos de final. Después de igualar 1-1 en La Plata, el conjunto argentino se impuso por 1-0 en Brasil gracias al gol de Alexis Castro en el tramo final del encuentro y se metió entre los cuatro mejores del continente.
De cara al encuentro, el conjunto platense tendrá varias bajas importantes. Gabriel Neves sufrió una fractura en la muñeca izquierda y se perderá lo que resta de la temporada, mientras que Jalil Elías también estará ausente por una lesión muscular.
A estas bajas se suman las suspensiones de Tomás Palacios y Leandro González Pirez. Sin embargo, Medina contará con una alternativa para reforzar la defensa: Marcos Rojo, quien regresó al club y fue habilitado para disputar la Copa Libertadores.
Por su parte, Flamengo llega a las semifinales tras superar a Independiente del Valle en los cuartos de final. De esta manera, el conjunto brasileño, que defiende el título conseguido en 2025, intentará hacer valer su experiencia para llevarse un resultado favorable de La Plata y definir la clasificación en el Maracaná.
En el Brasileirão, el "Mengão", que no contará con Jorginho en el mediocampo debido a una suspensión, viene de vencer 1-0 a Fluminense en el clásico carioca gracias al gol de Jorge Carrascal. Este resultado le permitió sumar tres puntos y mantenerse en la cima del campeonato, con 64 unidades, una más que Palmeiras.
Formaciones de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Tobías Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
- VAR: Ulises Mereles.
- TV: Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.
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