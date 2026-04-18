Gimnasia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura: resultado en vivo
EN VIVOFecha 15
Desde las 15 de este sábado, dos realidades muy distintas chocan en el Bosque: el Lobo necesita ganar para soñar con los playoffs.
Este sábado, a partir de las 15:00, el Estadio Juan Carmelo Zerillo será el escenario del cruce entre Gimnasia y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a la 15° jornada del Torneo Apertura 2026.
El conjunto platense llega con el impulso anímico de su agónica victoria en Junín y buscará sumar de a tres en casa. En la vereda de enfrente, el panorama es drástico: el "León del Imperio" arriba a La Plata envuelto en una fuerte crisis institucional y deportiva, tras la reciente decisión de dar de baja a diez futbolistas del plantel profesional debido al bajo rendimiento en el certamen.
Luego de la abrupta partida de Fernando Zaniratto, Ariel Pereyra tomó las riendas de forma interina y logró cambiarle la cara al equipo. El "Lobo" encadenó dos victorias vitales: una goleada 4-1 sobre Camioneros en Copa Argentina y un triunfazo 2-1 ante Sarmiento en Junín, sellado con un grito agónico de Franco Torres. Estos puntos dejaron al equipo décimo en la Zona B con 17 unidades, acechando a Tigre —el último clasificado a playoffs— por apenas un punto.
Mientras el plantel espera por el sucesor definitivo, la mira está puesta en Julio Vaccari. Si bien es el favorito de la dirigencia y existe voluntad de ambas partes, el acuerdo económico aún no se cerró. En paralelo, ya hay agenda confirmada para los 16avos de la Copa Argentina: el miércoles 22 de abril, Gimnasia enfrentará a Acassuso en Caseros. El ganador de esa llave irá contra San Lorenzo o Riestra.
El presente del conjunto cordobés es caótico. Tras caer ante Barracas Central, la comisión directiva tomó una medida drástica: desvincularon a diez jugadores por falta de compromiso. La baja más impactante es la de Ramón "Wanchope" Ábila, quien se marcha sin haber convertido goles en sus ocho presentaciones. A él se suman nombres como Bacchia, Ostchega, Leiva, y Bersano, entre otros.
Con apenas 5 puntos y un registro alarmante de 10 derrotas en 13 encuentros, el "León del Imperio" se hunde en el fondo de la tabla anual y de los promedios. El equipo de Río Cuarto está obligado a realizar una campaña épica en la segunda mitad del año si quiere evitar el descenso y conservar su lugar en la máxima categoría.
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