Gimnasia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura: resultado en vivo

Mientras el plantel espera por el sucesor definitivo, la mira está puesta en Julio Vaccari. Si bien es el favorito de la dirigencia y existe voluntad de ambas partes, el acuerdo económico aún no se cerró. En paralelo, ya hay agenda confirmada para los 16avos de la Copa Argentina: el miércoles 22 de abril, Gimnasia enfrentará a Acassuso en Caseros. El ganador de esa llave irá contra San Lorenzo o Riestra.