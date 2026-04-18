Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Estudiantes (RC)
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura.
Este sábado, a partir de las 15:00, el Estadio Juan Carmelo Zerillo será el escenario de un choque determinante por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un partido donde no solo se ponen en juego tres puntos, sino también el futuro inmediato de ambas instituciones en la máxima categoría.
El "Efecto Pereyra" y la ilusión platense
Tras la abrupta salida de Fernando Zaniratto como director técnico, el Lobo parece haber encontrado la brújula bajo la conducción interina de Ariel Pereyra. Con dos triunfos al hilo —el 4-1 frente a Camioneros por Copa Argentina y el reciente 2-1 ante Sarmiento en Junín con un gol agónico de Franco Torres—, el conjunto platense escaló hasta la décima posición de la Zona B.
Con 17 unidades, Gimnasia se encuentra a tan solo un punto de Tigre, el último equipo que hoy estaría clasificando a los octavos de final. Mientras la dirigencia continúa las negociaciones con Julio Vaccari para que asuma el cargo de manera definitiva, el plantel debe mantener el enfoque: el próximo miércoles 22 de abril tendrá otra cita clave ante Acassuso por los 16avos de la Copa Argentina.
Escándalo y purga en el "León del Imperio"
El panorama en la vereda opuesta es diametralmente opuesto. Estudiantes de Río Cuarto atraviesa una de las semanas más convulsas de su historia reciente. Luego de la caída ante Barracas Central, la comisión directiva emitió un comunicado tajante: diez futbolistas fueron apartados del plantel por "situaciones que no se alinean con el compromiso y los objetivos deportivos".
La lista de bajas la encabeza Ramón "Wanchope" Ábila, cuya llegada a principio de año generó una expectativa que nunca se tradujo en la red (se va con ocho partidos jugados y ningún gol). Junto a él, quedaron fuera figuras como Renzo Bacchia, Tobías Ostchega y Fernando Bersano, entre otros.
Con apenas 5 puntos cosechados de 39 posibles y ocupando el último lugar tanto en la tabla anual como en la de promedios, el equipo cordobés llega al Bosque diezmado y obligado a sumar para evitar que el fantasma del descenso se vuelva una realidad inevitable antes de finalizar el semestre.
Formaciones del duelo
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane o Maximiliano Zalazar; Nicolás Barros Schelotto; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Garnerone y Gabriel Alanís. DT: Gerardo Rodolfo Acuña.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Estudiantes (RC)
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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