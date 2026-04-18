Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Estudiantes (RC)

La lista de bajas la encabeza Ramón "Wanchope" Ábila, cuya llegada a principio de año generó una expectativa que nunca se tradujo en la red (se va con ocho partidos jugados y ningún gol). Junto a él, quedaron fuera figuras como Renzo Bacchia, Tobías Ostchega y Fernando Bersano, entre otros.

Con apenas 5 puntos cosechados de 39 posibles y ocupando el último lugar tanto en la tabla anual como en la de promedios, el equipo cordobés llega al Bosque diezmado y obligado a sumar para evitar que el fantasma del descenso se vuelva una realidad inevitable antes de finalizar el semestre.

estudiantes de rio cuarto

Formaciones del duelo

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane o Maximiliano Zalazar; Nicolás Barros Schelotto; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Garnerone y Gabriel Alanís. DT: Gerardo Rodolfo Acuña.

Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Estudiantes (RC)

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.