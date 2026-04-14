VIDEO: habló el jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy

Gimnasia de Jujuy analiza echar a Emiliano Endrizzi, el futbolista que gritó "bomba" en un avión Gimnasia de Jujuy analiza echar a Emiliano Endrizzi, el futbolista que gritó "bomba" en un avión

Según trascendió, todo se originó dentro de un avión que estaba a punto de despegar rumbo a Buenos Aires. En ese contexto, un pasajero lanzó una advertencia que encendió todas las alarmas y obligó a intervenir de inmediato a las autoridades aeroportuarias.

El responsable Endrizzi, quien instantes antes del despegue habría gritado que tenía una bomba. A partir de ese momento, se activó el protocolo de seguridad: todos los pasajeros fueron descendidos de la aeronave y sometidos a controles, mientras el avión era inspeccionado para descartar cualquier tipo de explosivo. Tras el operativo de rastrillaje, se confirmó que el jugador no tenía ningún artefacto explosivo en su poder.

Qué pena podría recibir el jugador de Gimnasia de Jujuy por gritar "bomba" en un avión

La causa quedó en manos del fiscal federal Sebastián Jure, quien lo imputó por los delitos de intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación, dos figuras que contemplan penas severas.

Por su parte, el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, resolvió otorgarle la libertad provisoria, aunque bajo una serie de condiciones estrictas que deberá cumplir mientras avanza la investigación. Entre lo dispuesto, Endrizzi tendrá que presentarse cada siete días ante la Policía Federal, notificar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.

emiliano endrizzi

De acuerdo con el artículo 211 del Código Penal argentino, el hecho encuadra dentro del delito de intimidación pública. La norma establece que será sancionado quien genere alarma o temor colectivo mediante amenazas o advertencias de peligro, incluso cuando no exista una situación real. En ese sentido, la legislación prevé penas de entre dos y seis años de prisión para quienes “dieren voces de alarma o amenazaren con la comisión de un delito de peligro común”, una descripción que se ajusta directamente a lo sucedido en el avión.

Aunque no se haya tratado de una amenaza concreta, el accionar de Endrizzi derivó en la evacuación inmediata de la aeronave, la activación de protocolos de seguridad y la intervención de fuerzas especializadas, elementos que la Justicia suele considerar al momento de evaluar la gravedad del hecho.

Además, el Código Penal contempla escenarios más severos. En casos donde se utilicen elementos materiales peligrosos, como explosivos o sustancias químicas, la pena puede escalar a un rango de entre tres y diez años de prisión. Si bien no hubo un artefacto real en este episodio, el impacto generado podría influir en la calificación judicial.