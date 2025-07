Grave: revelaron que Pol Fernández recibió amenazas para no firmar con Vélez

Pero eso no fue todo. El titular de Vélez fue más allá y expuso la interna del pase: “Alguien quería cobrar una comisión y Pol no lo reconoció”. Además, denunció que él mismo fue amenazado: “A mí también me llegaron audios. Me dijeron que me iban a ir a buscar a la heladería. Y no es la primera vez: una vez ofrecieron un jugador colombiano y aparecieron cuatro representantes distintos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1943097950743179514&partner=&hide_thread=false #AHORA | GRAVE: Fabián Berlanga reveló en @okdobleamarilla que Pol Fernández RECIBIÓ AMENAZAS para no firmar contrato con #Vélez:



"Nosotros teníamos todo acordado. Hubo amenazas de por medio y Pol tomó la decisión de no pasar por esa situación y se fue por su cuenta a… pic.twitter.com/vqFmEBkbko — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 10, 2025

"¿Quién es el quinto grande? Que lo discutan los hinchas"

En la misma entrevista, Berlanga también se metió en el eterno debate sobre los "cinco grandes" del fútbol argentino. Sin vueltas, soltó: “Es un debate del periodismo y los hinchas. Nosotros tenemos estrellas ganadas y reconocidas por FIFA. Que discutan ellos, yo quiero que Vélez esté bien”.

Y cerró: “No me interesa la etiqueta de grande. Me importa el presente del club. Que se maten en redes discutiendo, nosotros seguimos trabajando”.

berlanga.jpg

Pol Fernández se convirtió en refuerzo de Godoy Cruz

"Fueron días de mucha incertidumbre con respecto a mi futuro donde fue movido el mercado de pases con mi situación, hubo buena predisposición de ambas partes siempre tuve la ilusión de volver a jugar en Godoy Cruz y estoy contento porque se haya dado todo. Estoy muy agradecido con la dirigencia por el esfuerzo que hicieron", expresó el futbolista.

"Primero que nada quiero ponerme a la par del grupo, ellos hicieron pretemporada y los veo impecables. Para estar a la altura quiero ponerme lo mejor posible para estar a disposición del entrenador", cerró.