Héroe y baile a lo Dibu Martínez: los tres penales que atajó Fernando Muslera para la hazaña de Estudiantes

Festejo con baile "a lo Dibu" y la emoción del héroe de Estudiantes de La Plata

Apenas contuvo el envío final ante Bruno Henrique, Muslera no solo desató el festejo de sus compañeros, sino que celebró la hazaña realizando un imprevisto baile sobre el césped del Maracaná. La imagen evocó inmediatamente los icónicos festejos de Emiliano "Dibu" Martínez en la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

Tras la épica clasificación, el guardameta charrúa dialogó con la transmisión oficial y expresó toda su alegría por el logro alcanzado.

"Jugué solamente tres Libertadores, dos con Estudiantes. Me pone feliz, orgulloso, se lo merecen los que no pudieron venir y la gente que trabaja en el club", declaró emocionado la gran figura de la noche.