Héroe y baile a lo Dibu Martínez: los tres penales que atajó Fernando Muslera para la hazaña de Estudiantes
El arquero uruguayo fue clave en la definición por penales en el Maracaná y metió al "Pincha" en la final de la Copa Libertadores.
Con una actuación consagratoria de Fernando Muslera, quien se vistió de héroe absoluto al atajar tres penales en la definición, Estudiantes de La Plata derrotó a Flamengo desde los doce pasos en el mítico Estadio Maracaná y selló su clasificación a la gran final de la Copa Libertadores 2026, donde chocará contra Palmeiras el próximo 28 de noviembre en Montevideo.
El experimentado arquero de 40 años sostuvo al equipo en un trámite sumamente adverso, donde el conjunto platense debió replgarse y aguantar con un jugador menos durante casi todo el segundo tiempo tras la expulsión de Baltasar Rodríguez a los 5 minutos del complemento.
Uno por uno: los tres penales que contuvo Fernando Muslera en Río de Janeiro
En la tanda decisiva, el golero uruguayo demostró toda su jerarquía internacional atajando tres de los cinco disparos del conjunto carioca:
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Jorginho: Tras el tanto inicial de Giorgian De Arrascaeta, Muslera adivinó la intencionalidad del volante y contuvo el segundo remate del "Mengao".
Lucas Paquetá: En el tercer turno de la nómina local, el '1' albirrojo volvió a estirarse sobre su palo para ahogar el grito del talentoso mediocampista brasileño (solo Léo Pereira logró convertirle en el cuarto disparo).
Bruno Henrique: En el quinto y último penal, Muslera tapó el tiro del delantero y desató la locura de todo el pueblo albirrojo.
Por el lado de Estudiantes, ejecutaron con efectividad José Sosa, Eros Mancuso y Thiago Palacios. La única zozobra para la visita la protagonizó Edwuin Cetré, quien falló por duplicado: primero se resbaló y tocó el balón con ambas piernas (infracción) y, en la repetición otorgada por el árbitro, ejecutó por encima del travesaño.
Festejo con baile "a lo Dibu" y la emoción del héroe de Estudiantes de La Plata
Apenas contuvo el envío final ante Bruno Henrique, Muslera no solo desató el festejo de sus compañeros, sino que celebró la hazaña realizando un imprevisto baile sobre el césped del Maracaná. La imagen evocó inmediatamente los icónicos festejos de Emiliano "Dibu" Martínez en la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.
Tras la épica clasificación, el guardameta charrúa dialogó con la transmisión oficial y expresó toda su alegría por el logro alcanzado.
"Jugué solamente tres Libertadores, dos con Estudiantes. Me pone feliz, orgulloso, se lo merecen los que no pudieron venir y la gente que trabaja en el club", declaró emocionado la gran figura de la noche.
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