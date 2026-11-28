"Para mi es un cierre positivo, llegamos a competir por la gloria": Muslera luego de la derrota



Palmeiras 1-0 Estudiantes | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/Q1jC6hKlsx — telefe (@telefe) November 28, 2026

La trayectoria de Fernando Muslera en clubes y la Selección

Con más de dos décadas de actividad profesional, Muslera vistió las camisetas de Montevideo Wanderers, Nacional, Lazio, Galatasaray (donde conquistó 19 títulos entre 2011 y 2025) y Estudiantes, club con el que ganó títulos locales y fue determinante en el camino a la final tras atajar tres penales en la serie frente a Flamengo.