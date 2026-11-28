Tras la final de la Copa Libertadores con Estudiantes, Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol
El arquero uruguayo de 40 años confirmó su decisión luego de la caída ante Palmeiras en el estadio Centenario, donde había debutado como profesional.
Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional tras la derrota de Estudiantes por 1 a 0 frente a Palmeiras, con gol de Ramón Sosa, en la final de la Copa Libertadores 2026 disputada en Montevideo.
Con 40 años, el arquero uruguayo comunicó su decisión en las entrevistas posteriores al encuentro y cerró su carrera en el estadio Centenario, el mismo escenario donde había debutado como profesional.
La emoción de Fernando Muslera en el estadio Centenario
Visiblemente conmovido, Muslera agradeció a sus compañeros y a sus seres queridos tras el encuentro, y resumió sus sensaciones pese a no haber podido conquistar el título continental: "Me voy feliz. Es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado".
El arquero también destacó el significado especial de despedirse en su país y ante la multitud que acompañó al equipo platense: "Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde yo debuté como profesional. Llenaron las tribunas, alentaron a morir".
La trayectoria de Fernando Muslera en clubes y la Selección
Con más de dos décadas de actividad profesional, Muslera vistió las camisetas de Montevideo Wanderers, Nacional, Lazio, Galatasaray (donde conquistó 19 títulos entre 2011 y 2025) y Estudiantes, club con el que ganó títulos locales y fue determinante en el camino a la final tras atajar tres penales en la serie frente a Flamengo.
Además, defendió el arco de la Selección de Uruguay en cinco Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, donde alcanzó el cuarto puesto, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
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