Cuándo y dónde juegan Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores

El Pincha heroico en el Maracaná: Tras igualar sin goles en el partido de ida disputado en UNO, Estudiantes aguantó con uñas y dientes en Río de Janeiro frente al Flamengo. El marcador no se modificó en los 90 minutos y, en la tanda desde los doce pasos, el conjunto platense se impuso con templanza para conseguir un boleto histórico a la final.