Cuándo y dónde juegan Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores
El "Pincha" hizo historia en el Maracaná y enfrentará al "Verdao" en busca de su quinto título continental. Todos los detalles.
La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos a sus dos finalistas tras unas semifinales infartantes cargadas de dramatismo y definiciones por penales. Estudiantes de La Plata dio el gran golpe en Brasil y se metió en el duelo decisivo, donde se verá las caras ante el poderoso Palmeiras.
El conjunto argentino buscará alcanzar su quinta estrella e igualar a Peñarol; mientras que el "Verdao" intentará llegar a su cuarto título y ponerse en la misma línea que Flamengo, el hasta ahora brasileño más ganador.
Cómo llegaron Estudiantes y Palmeiras a la final
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El Pincha heroico en el Maracaná: Tras igualar sin goles en el partido de ida disputado en UNO, Estudiantes aguantó con uñas y dientes en Río de Janeiro frente al Flamengo. El marcador no se modificó en los 90 minutos y, en la tanda desde los doce pasos, el conjunto platense se impuso con templanza para conseguir un boleto histórico a la final.
El Verdao sacó chapa: Por su parte, Palmeiras selló su clasificación este martes tras superar en una sufrida serie a Fluminense (igualaron en el global y definieron por penales en São Paulo), ratificando su chapa de candidato en el plano internacional.
Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2026
El encuentro que consagrará al nuevo dueño de la Gloria Eterna en el continente ya tiene coordenadas confirmadas por la Conmebol:
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Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.
Estadio: Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
El mítico escenario uruguayo albergará un choque atrapante entre la mística copera del León y la jerarquía del conjunto paulista por la anhelada corona de América.
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