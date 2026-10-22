Minuto a minuto EN VIVO de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores: goles y resultado

Entre Rossi y el palo salvan a Flamengo
Baltazar Rodríguez probó de afuera y casi llega el primero de Estudiantes.
EN VIVOSemifinal
El "Pincha" llega al Maracaná con el objetivo de conseguir el boleto a la final de la Libertadores, tras el empate sin goles registrado en la ida.
Flamengo y Estudiantes de La Plata juegan este jueves, desde las 21.30, en el Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Tras el empate sin goles en la ida, ambos equipos buscarán una victoria que les permita clasificarse a la final del certamen continental.
El encuentro, que será transmitido por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium, tendrá como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera, quien estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Taran y Carlos Barreiro como asistentes. El VAR estará a cargo de Antonio García.
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