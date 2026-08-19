Histórico: Platense eliminó por penales a Coquimbo Unido y está en cuartos de final de la Copa Libertadores

Platense a cuartos de final
El "Calamar" se impuso 6-5 en los penales y se metió entre los ocho mejores del torneo.
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El "Calamar" igualó sin goles en Chile, pero se impuso en una dramática serie por penales y avanzó por primera vez en su historia a los cuartos de final.
Coquimbo Unido y Platense se enfrentan este miércoles, desde las 19, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputa en Chile, donde ambos buscarán quedarse con una serie que está abierta luego del empate 1-1 en el partido de ida.
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