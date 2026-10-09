EN VIVOTorneo Clausura
Instituto vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Antes de su presentación por la Copa Sudamericana, el "Xeneize" e Instituto se enfrentan en Córdoba en uno de los duelos más atractivos de la fecha.
EN VIVO
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20:49
Boca insiste: Merentiel puso el 2-2
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20:42
Instituto vuelve a complicar a Boca: con gol de Galván lo gana por 2-1
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20:22
Final del primer tiempo: Instituto y Boca igualan 1-1
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20:02
Boca reaccionó a tiempo y lo empató: iguala con Instituto 1-1
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19:49
Alarcón abrió el marcador a favor de Instituto: le gana a Boca 1-0
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19:36
Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá
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19:24
Cómo llegan Instituto y Boca a este duelo
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19:23
Formaciones de Instituto vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
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19:23
Horario y televisación
Instituto y Boca juegan este viernes, desde las 19.30, en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que se presenta como el plato fuerte de la jornada, será televisado por TNT Sports.
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