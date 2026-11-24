El entrenador de Instituto calentó el cruce de cuartos de final: "River no intimida"
Diego Flores calentó el cruce de cuartos de final del Torneo Clausura entre Instituto y River, y avisó que hará valer la localía ganada como líder de la Zona A.
Diego Flores, entrenador de Instituto, calentó la previa del cruce ante River por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El DT de la Gloria, que terminó primero en la Zona A, dejó una frase que marcó el tono de la serie: "River no intimida, es fútbol argentino".
El "Traductor" habló de igual a igual y usó un dato para respaldarlo. Según dijo, en el torneo el Millonario perdió seis partidos y su equipo solo dos. Reconoció que el Millonario es un rival durísimo y con mucha jerarquía, pero aclaró que Instituto también tiene sus armas para ganar el partido.
IMPORTANTE: El problema que preocupa a Instituto antes de recibir a River por los cuartos del Clausura
El optimismo tiene sustento. Instituto terminó primero en la Zona A con 34 puntos, después de empatar 2-2 ante Newell's en la última fecha de la fase regular, con un gol de Matías Tissera sobre el cierre que le permitió conservar el invicto como local. Con esa campaña, además, ya se había asegurado al menos un lugar en la Copa Sudamericana 2027. instituto rescato empate sobre cierre ante newells termino como mejor clausura +2
En octavos, le ganó 2-1 a Huracán en el Kempes, con goles de Alex Luna, antes del primer minuto, y de Facundo Suárez, a los 20 del primer tiempo. Pero el triunfo dejó preocupaciones: Alex Luna y Jeremías Lázaro salieron lesionados en la primera parte, y Giuliano Cerato fue expulsado sobre el final por doble amarilla.
Para Flores, la gran ventaja es haber terminado primero y tener la localía en un cruce de eliminación directa. Prometió un partido "con el cuchillo entre los dientes".
El equipo de Leonardo Ponzio viene de ganarle 3-1 a Lanús en el Monumental, con dos goles de Thiago Almada y otro de Tobías Andrada. Ahora le toca viajar a Córdoba. ambito
Cuándo se juega Instituto vs. River
Los cuartos de final están programados para el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre. La Liga Profesional todavía no confirmó día, horario ni TV. "River va a tener que hacer mucho", cerró Flores, porque Instituto también va a dejar la vida en ese partido. El ganador pasará a las semifinales del Clausura.
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