Para Flores, la gran ventaja es haber terminado primero y tener la localía en un cruce de eliminación directa. Prometió un partido "con el cuchillo entre los dientes".

El equipo de Leonardo Ponzio viene de ganarle 3-1 a Lanús en el Monumental, con dos goles de Thiago Almada y otro de Tobías Andrada. Ahora le toca viajar a Córdoba. ambito

Cuándo se juega Instituto vs. River

Los cuartos de final están programados para el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre. La Liga Profesional todavía no confirmó día, horario ni TV. "River va a tener que hacer mucho", cerró Flores, porque Instituto también va a dejar la vida en ese partido. El ganador pasará a las semifinales del Clausura.