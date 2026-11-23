El problema que preocupa a Instituto antes de recibir a River por los cuartos del Clausura
El césped de Alta Córdoba quedó dañado tras el recital de María Becerra y pone en duda la sede de Instituto vs. River por los cuartos de final del Clausura.
El estado del campo de juego de Instituto encendió las alarmas antes del partido ante River por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Después del recital de María Becerra del sábado 21 de noviembre, el césped del Monumental Presidente Perón quedó con sectores dañados, baches, partes quemadas y desniveles. El cruce de Instituto vs. River se jugaría en principio el sábado 28 de noviembre, y la sede todavía está en discusión.
Alta Córdoba o el Kempes: la sede de Instituto vs. River
Por el recital, la Gloria hizo de local en el Mario Alberto Kempes en los octavos de final, cuando le ganó 2-1 a Huracán. Desde el club sostienen que vuelven a su estadio, pero todavía no está descartado un cambio de escenario.
"Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba", aseguró Diego Flores después del triunfo ante el Globo. De todas formas, la decisión final dependerá de cómo esté el césped en los próximos días, y la dirigencia dejó abierta la posibilidad de evaluar si el campo estará en condiciones.
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La fortaleza de Instituto en su cancha
Para Instituto no es un detalle. El equipo terminó primero en la Zona A y construyó buena parte de su campaña como local. En el Monumental Presidente Perón jugó ocho partidos, con siete victorias y un empate. En el Kempes, en cambio, en la fase de grupos solo había jugado ante Boca, con un 2-2.
Capacidad y recaudación: lo que está en juego
Un traslado al Kempes, con público de los dos equipos, cambiaría mucho los números: el estadio de Alta Córdoba tiene cerca de 22 mil lugares y el provincial alrededor de 57 mil. Aun así, en Córdoba creen que la recaudación extra no compensaría resignar la localía. Por ahora, todo indica que Instituto recibirá a River en su estadio, pero la recuperación del césped pasó a ser uno de los temas centrales de la previa.
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