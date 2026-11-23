El estado del campo de juego de Instituto encendió las alarmas antes del partido ante River por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Después del recital de María Becerra del sábado 21 de noviembre, el césped del Monumental Presidente Perón quedó con sectores dañados, baches, partes quemadas y desniveles. El cruce de Instituto vs. River se jugaría en principio el sábado 28 de noviembre, y la sede todavía está en discusión.