Tres entrenadores y siete torneos con el mismo problema

La racha no es solo del interinato de Leonardo Ponzio. Empezó en el segundo ciclo de Gallardo, siguió con Eduardo Coudet y continúa ahora. En el medio hubo siete competencias: Liga Profesional 2024, Apertura, Clausura, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Si supera a Instituto, River todavía tendrá que ganar la semifinal y la gran final del torneo Clausura 2026, prevista para el sábado 12 de diciembre, en el renovado estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de La Plata.