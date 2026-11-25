El dato que preocupa a River antes de visitar a Instituto por los cuartos del Torneo Clausura
River acumula 32 partidos sin poder remontar después de recibir el primer gol, desde el 3-2 a Instituto en Córdoba en noviembre de 2024.
River visitará a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura con una estadística que preocupa: desde su última victoria ante la Gloria en Alta Córdoba no volvió a ganar un partido en el que empezó abajo. Ya son 32 encuentros sin remontar, y la racha pesa más porque al Millonario le quedan tres partidos para un título que necesita para jugar la Copa Libertadores 2027.
Fue el 6 de noviembre de 2024, en el Monumental Presidente Perón. El equipo de Marcelo Gallardo perdía por un gol de Gregorio Rodríguez, lo dio vuelta con tantos de Pablo Solari y Paulo Díaz, sufrió el empate de Jonás Acevedo y lo ganó 3-2 con un gol de Facundo Colidio. Desde entonces pasaron más de dos años. La racha arrancó ese mismo mes con el 2-1 ante Independiente Rivadavia y siguió con el 1-0 frente a Racing en diciembre.
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Los números de River cuando arranca perdiendo
Con la caída en el Superclásico del 1° de noviembre en la Bombonera, el saldo de los 32 partidos es de 23 derrotas y 9 empates:
- 2024: 2 partidos, 2 derrotas.
- 2025: 14 partidos, 9 derrotas y 5 empates.
- 2026: 16 partidos, 12 derrotas y 4 empates.
En 2025 aparecen las eliminaciones ante Platense y Palmeiras, las derrotas con Inter en el Mundial de Clubes y con Boca en el Clausura y el 0-1 con Sarmiento en el Monumental. Este año, los únicos puntos que rescató tras empezar abajo fueron los empates con Sarmiento (1-1), Independiente Rivadavia (1-1), San Lorenzo (2-2, y después la clasificación por penales) y Bragantino (1-1).
Tres entrenadores y siete torneos con el mismo problema
La racha no es solo del interinato de Leonardo Ponzio. Empezó en el segundo ciclo de Gallardo, siguió con Eduardo Coudet y continúa ahora. En el medio hubo siete competencias: Liga Profesional 2024, Apertura, Clausura, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Copa Argentina y Copa Sudamericana.
Si supera a Instituto, River todavía tendrá que ganar la semifinal y la gran final del torneo Clausura 2026, prevista para el sábado 12 de diciembre, en el renovado estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de La Plata.
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