Julio Lopardo apuntó contra Miguel Russo: "Nos hicieron daño, no sé si va a Boca"

No obstante, fue enfático al señalar que las versiones que circularon sobre un supuesto acuerdo anticipado con Boca perjudicaron al club. “Me molestaron las versiones. Yo le pregunté por eso porque nos hicieron mucho daño. Me dijo que no había hablado con Boca y debo creerle”, expresó en diálogo con los medios, visiblemente incómodo.

Julio Lopardo, presidente de San Lorenzo tras la licencia de Marcelo Moretti, habló de la renuncia del experimentado entrenador. pic.twitter.com/Lx0cIH8LyI — TyC Sports (@TyCSports) May 27, 2025

Russo, que tenía contrato vigente con la entidad azulgrana hasta diciembre de 2025, aún no fue anunciado oficialmente por el club de La Ribera, aunque distintas fuentes dan por hecho su llegada. En ese contexto, el mandatario aclaró que cualquier eventual resarcimiento económico será tratado por los abogados del club. “Vamos a esperar a ver qué pasa”, dijo, en referencia a posibles negociaciones con la dirigencia xeneize.

El reemplazante de Miguel Russo en San Lorenzo: Damián Ayude

Mientras tanto, el Ciclón ya comenzó a delinear el futuro inmediato del plantel. El elegido para asumir el mando de manera interina es Damián Ayude, actual técnico de la Reserva, quien dirigirá al equipo en el próximo compromiso por la Copa Argentina ante Quilmes. Sin embargo, su nombre también se perfila como firme candidato para quedarse con el cargo de manera permanente.

Ayude, de 43 años, llegó a Boedo en abril de 2024 y en poco tiempo logró posicionar a la Reserva azulgrana como una de las más competitivas del país, alcanzando la final de la Copa Proyección y promoviendo a varios juveniles destacados como Ignacio Perruzzi, Teo Rodríguez Pagano y Agustín Ladstatter. Su experiencia incluye trabajos en selecciones juveniles de Argentina y Venezuela, además de haber integrado el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón en León y Cruzeiro.

La decisión final sobre el futuro entrenador será tomada con cautela. Según Lopardo, no hay apuro y se buscará lo mejor para el club en un momento sensible. “Vamos a tomarnos un tiempo para decidir. No es momento para hacer las cosas a las apuradas”, concluyó.