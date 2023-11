El Kun Agüero y la chicana a los hinchas de Boca: "Bueno che, pobres..."

El ídolo del Rojo, entre risas, no dudó junto a sus seguidores cuándo le consultaron sobre el encuentro: “Bueno che, pobres. No se pongan mal, ya está. Rey de Copas hay uno solo", expresó el Kun. Y además, agregó: "¿Qué querían? En el primer tiempo era 99% posesión de Fluminense. ¿Cómo querían hacer un gol?".

El gesto de Benjamín Agüero, ¿sobre el Kun?

Durante la final en el Maracaná las cámaras enfocaron al hijo del ex futbolista en la tribuna de Boca. Estaba hablando con alguien que estaba lejos suyo, y le hizo un gesto particular que no pasó desapercibido en las redes.

Justo cuando lo enfocaron, a Benjamín le consultaban por alguien, y el joven respondió haciéndose la banda de River en el pecho. ¿De quién hablaba?

