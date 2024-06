El mensaje positivo de Kylian Mbappé tras su fractura en la Eurocopa 2024

Su presencia aún es una incógnita pero el futbolista sembró la duda en sus redes sociales con un mensaje: "¿Alguna idea para máscaras?", expresó, en clara referencia a la utilización de una cobertura para su nariz.

Embed Des idées de masques ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

Más allá del panorama que preocupa mucho puertas adentro, el delantero francés no necesitará ser operado por el momento. Sin embargo, desde la Federación son muy cuidadosos con el tema y no expresaron de manera oficial cuándo volverá a jugar: "La noticia fue bastante tranquilizadora en la medida que no hay operación, al menos en el corto plazo. No queda definitivamente apartado de la Eurocopa", explicó Philippe Diallo, presidente de la Federación.

La fractura de Kylian Mbappé en el debut de Francia de la Eurocopa 2024

Cuando quedaban cinco minutos de juego, el delantero estrella del conjunto francés saltó a cabecear en un tiro de esquina pero terminó dándole al hombro de Kevin Danso, lo que le generó un golpe, mucha sangre y la fractura en su tabique.

Embed DURÍSIMO GOLPE Y SANGRE EN LA NARIZ DE MBAPPÉ.



Toda la UEFA #EURO2024 por #StarPlusLA | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/4uiXManvcA — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2024