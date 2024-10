Final de Survivor, Expedición Robinson por Telefe: quién ganó el reality de Marley

En la edición de Survivor emitida el jueves por la noche, Eugenia y Aixa definieron a través de un desafío a la segunda finalista. Mientras tanto, Baltasar y el resto de sus compañeros estuvieron presentes durante la prueba, que duró más de 40 minutos.

Eugenia y Aixa tuvieron que enfrentarse en el desafío del fuego, que consistía en prender una llama con hojas, ramas y yesca, y mantenerla lo suficientemente alta con el fin de que cortara una soga que se ubicaba por encima de una bandeja.

survivor Así fue el desafío del fuego entre Eugenia y Aixa

La prueba estuvo marcada por los nervios y la tensión en el ambiente mientras las eternas rivales luchaban por un lugar en la final. La finalista tardó 45 minutos en cumplir la desafiante experiencia y eliminó a Aixa a un paso del día clave.

“Chicos, les queda un día, llegaron hasta acá y los dos para mí ya son ganadores. Llévense todo lo enriquecedor que tiene esta experiencia”, expresó la circense, que se despidió de Baltasar con un emotivo abrazo. También le expresó unas palabras a Eugenia, con quien no mantuvo un buen vínculo durante el programa: “Disfrutá...”, le recomendó. La ganadora solo atinó a decir "Gracias".

Quién es el campeón de Survivor, Expedición Robinson

Finalmente, Eugenia se convirtió en la ganadora del reality de Telefe.

Debido a las reglas del juego, el ganador fue elegido por el voto de los exparticipantes, quienes se unieron para formar un jurado de modo tal que cada uno emitió un voto que fue depositado en una urna secreta. Marley reveló el resultado este viernes, arrojando que Eugenia ganaba el concurso con 7 votos positivos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/survivortelefe/status/1844937184014483797&partner=&hide_thread=false ¡EUGENIA ES LA GANADORA DE SURVIVOR!



¡Mirá LA GRAN FINAL de #SurvivorTelefe con @marley_ok en https://t.co/aDNOdJcR2I! Volvé a ver los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/ragqUW6FOC — Survivor Telefe (@survivortelefe) October 12, 2024

"Gracias fue una experiencia inolvidable. Me marcó mucho en la vida, sinceramente. Gracias”, expresó una muy emocionada participante, tras enterarse que era la campeona del reality.

El conductor finalmente entró a Eugenia el cheque por 50 millones de pesos, y luego se conoció quién estuvo detrás de todos los votos que recibieron los finalistas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/survivortelefe/status/1844937912246313208&partner=&hide_thread=false Así votó el jurado en la gran final que tuvo a Euge como la gran ganadora



¡Mirá LA GRAN FINAL de #SurvivorTelefe con @marley_ok en https://t.co/aDNOdJcR2I! Volvé a ver los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/wsBG8KgCQJ — Survivor Telefe (@survivortelefe) October 12, 2024

Eugenia y Baltasar son los finalistas de Survivor Expedición Robinson

Survivor Expedición Robinson

Al término del desafío, Marley les indicó a Eugenia y Baltasar que debían exponer ante el jurado los motivos por los que cada uno creía que tenía que ganar el reality: “Ellos les harán preguntas y luego votarán para tomar la decisión de quién será coronado como ganador”.

Baltasar, de 18 años y quien había asegurado su lugar al triunfar en el desafío de inmunidad, expresó: “Me tomó de sorpresa la pregunta, pero la verdad que sentí que llegué acá por algo. Antes de llegar ya había sentido que era una señal, me llamaron para mi primer casting el día previo a irme a vivir a España. Así que dije ‘si me llamaron es por algo, porque me tengo que quedar acá o porque esta experiencia me va a cambiar la vida de alguna manera’. Me ayudó a crecer de una manera espectacular, maduré en un montón de sentidos, mejoré un montón de aspectos. Ha habido todo tipo de cosas, de choques a picaduras de araña, hasta no poder mover las piernas. En este momento tengo dermatitis pero la sigo peleando, la pasé muy bien. Quiero agradecerles a todos más allá de lo que elijan”.

A su turno Eugenia, sostuvo: “Desde el minuto cero tomé riesgos, antes de entrar acá renuncié a mi trabajo en busca de cambios. En el campamento también aporté muchas cosas, ayudé a Mauro a llevar a cabo la idea del ídolo falso. Encontré un ídolo que no lo necesité gracias a Dios. La fortaleza en los juegos también fue mi debilidad por la paranoia que me generaba no ganar. Eso es lo primero que quiero cambiar cuando salga de acá. Por último, creo que fui la única persona que no recibió votos en todo el programa, ni en el sur ni en la unificación”.