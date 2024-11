La anécdota de Macaya Márquez con Diego Maradona que dejó una lección inesperada

Según Macaya, el cruce ocurrió cuando Diego expresó: “Macaya no sabe nada de esto. Yo estoy muerto, no puedo levantar a mis hijas después de entrenar”. La respuesta de Macaya no se hizo esperar: “Diego, si usted se entrena bien, podrá levantar a sus hijas. Pero no está entrenando correctamente, por eso no puede hacerlo”.

maradona macaya.mp4

Lejos de quedarse en ese enfrentamiento, la historia tomó un giro inesperado al día siguiente. Macaya contó que ambos viajaron a Chile y Diego le pidió tomar un café. Fue entonces cuando ocurrió un gesto que quedó grabado en su memoria. “Maradona me dijo: 'Vení, prendé la cámara'. Frente a todos, admitió: ‘Macaya tenía razón, yo estaba equivocado ayer’”, relató con admiración.

Para la eminencia, aquel momento no solo destacó la humildad de astro al reconocer su error, sino que también puso en evidencia su capacidad de aprendizaje y grandeza. “Que una persona de la trascendencia de Diego haga eso habla muy bien de él. Esa actitud fue una lección para muchos, incluidos los jugadores del fútbol argentino, con quienes tuvimos acercamientos y distancias a lo largo de los años”, concluyó el periodista.

La anécdota no solo retrata la relación entre dos figuras icónicas del fútbol argentino, sino que también refleja una faceta menos conocida de Maradona: su disposición para aceptar críticas constructivas y aprender de ellas, incluso en momentos de tensión.