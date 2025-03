Alejandro Fantino apuntó contra Agustín Laje por el video por el Día de la Memoria: "No convencerán"

Alejando Fantino Agustín Laje

Y siguió: "yo estuve en el Liceo Militar dos años entonces la historia me la contaban de otra manera a como te la contaban a vos y después me fui al Nacional San Martín donde me la contaron como evidentemente te la contaron a vos. Lo digo como alguien que apoya a este Gobierno y sabe y quiere que a esta Gobierno le vaya bien. Me hubiera gustado otro tipo de referencias y no a Agustín Laje porque tuvo profesores que le dieron...".

"La verdad, ir de lo particular a lo general no me parece bien. Lo hubiese hecho más profundo. Por eso aplaudo lo de la desclasificación, pero después Laje y sus temas de como le dieron los profesores y englobando como que eso les paso a todos... y la verdad yo no se si eso les paso a todos. Que sea la voz del Gobierno, del Estado... a mi me hubiera gustado otro tipo de referencia. Me parece que se quedaron cortos con Agustín Laje", advirtió.

Y sentenció: "hay una famosa frase, creo que de Miguel de Unamuno, que dice 'Vencerán, pero no convencerán'. No se gana la batalla cultural con videitos así, se gana cuando lo microscópico, lo molecular, le gana a lo grande, a lo institucional. A mí no me gustó, sí me gustó lo de la desclasificación, pero la verdad me sonó muy a 'te hago este videito para tocarte el culo, para ofenderte y enojarte' y la verdad a mí ya me está empezando a romper las pelotas vivir en un país así. Y quizás ya son muchos como yo que empezamos a cansarnos y decimos basta, cansados de la pelota de un lado o del otro".