La decisión de Marcos Rojo con su futuro tras la eliminación de Boca en el Mundial de Clubes

Según trascendió en las últimas horas, el defensor no tiene intenciones de continuar en el club y buscará en los próximos días rescindir su contrato, que finaliza el 31 de diciembre de este año. Si no logra un acuerdo con la dirigencia, todo indica que no se presentará a los entrenamientos junto al resto del plantel el próximo martes, cuando Boca retome las prácticas en Ezeiza.