La emoción de Cristian Traverso al ver a Miguel Ángel Russo otra vez en Boca: "Me encanta..."

"No puedo hablar, no puedo hablar", balbuceó Traverso apenas le preguntaron por Russo, visiblemente conmovido y con la voz entrecortada. Luego de unos segundos para recomponerse, explicó el motivo de su reacción: "Yo lo conozco a Miguel desde sus primeros pasos como técnico, cuando me dirigió en la U de Chile en 1996. Y cuando uno ya pasa los 50, empieza a ver otras cosas... pero me encanta que le venga a poner el hombro a Boca".