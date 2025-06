Qué dijo Miguel Ángel Russo sobre el posible regreso de Leandro Paredes a Boca

Señales de acercamiento entre Leandro Paredes y Boca

La declaración no fue casual: desde el entorno del club aseguran que hay interés concreto en repatriar a Paredes y que en los próximos días podría haber un acercamiento formal, con la intención de seducirlo para sumarse al proyecto que lidera Russo y que tendrá su primer gran desafío el 16 de junio ante Benfica, por el debut en el Mundial de Clubes. Si bien la situación contractual del volante no es sencilla, el DT dejó entrever que el contacto está abierto y que la posibilidad, aunque compleja, no está descartada.

leandro paredes boca.jpg

Los posibles refuerzos y el futuro inmediato

Consultado también por el resto de las incorporaciones que Boca podría cerrar, Russo eligió mantener la cautela: "Boca tiene muy buenos jugadores. El fútbol argentino no te regala nada y hay que saberlo llevar, ver los momentos, que no te agarre la desesperación. Y no es todo hoy, el mañana existe. Estoy en esa etapa a nivel grupal", dijo el técnico, evitando confirmar nombres pero dejando en claro que el plantel se reforzará según las necesidades.

Con el debut cada vez más cerca, el nuevo ciclo de Russo empieza a tomar forma. Mientras tanto, el regreso de Paredes sigue siendo una ilusión que nadie en Boca se anima a descartar.