La frase de Lionel Scaloni que ilusiona a los hinchas de River: "Mis hijos..."

Lo cierto es que el conductor de Multiverso Fantino -que se emite por el canal de streaming Neura- soltó un deseo personal: "Vos tenés que venir a dirigir a Boca alguna vez...", a lo que el entrenador de la Selección respondió categórico. "A mí me quieren meter en esa, pero dejá... el día que quiere dirigir y no esté en la Selección estoy abierto para cualquier club, me involucran sólo con Boca, pero mis hijos son de River...", soltó, sorprendiendo a todos.

"¿Pero vos sos boludo? No podés dirigir a otro equipo que no sea Boca acá, no podés dirigir a River, te lo digo de corazón, no tiene nada que ver con vos, hacete cargo", se indignó Fantino. Ante esto, Scaloni manifestó: "No es que no me hago cargo, el fanatismo se pierde, Ale... cuando estás acá te vas dando cuenta de la magnitud de las cosas. Cuando estás en una posición como la mía, es irrelevante".

Finalmente, el conductor le preguntó si le gustaría dirigir en la Argentina: "Si me toca en algún momento, sí, ¿por qué no?", concluyó, sembrando ilusión en los corazones millonarios que, aunque felices con Marcelo Gallardo, ansían que en algún momento el artífice de la Scaloneta llegue a Núñez.