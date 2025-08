La furia de Franco Colapinto con otro piloto en las pruebas del GP de Hungría: "Un idiota..."

La situación ocurrió cuando Colapinto encaraba la última curva del circuito y se topó con Bearman, que no solo no se corrió, sino que pisó el acelerador justo cuando el argentino iba a superarlo. El cruce arruinó su vuelta rápida y desató la furia de Franco, que al dejar pasar al auto de Haas se descargó de inmediato con su equipo.

Su ingeniero, Stuart Barlow, le respondió con complicidad: “Sí, copiado, compañero. No sé qué estaba haciendo ahí”.

El roce entre ambos no es un episodio aislado. La tensión viene desde los tiempos en que compartían pista en la Fórmula 2 y se potenció en noviembre pasado, durante el GP de Brasil. En aquella ocasión, Bearman —que ocupaba el lugar de Kevin Magnussen en Haas— tocó de atrás a Colapinto en la segunda zona del circuito y fue sancionado con 10 segundos.

Pero el enfrentamiento va más allá de lo deportivo. Según trascendió, Bearman mantiene una relación sentimental con Estelle Ogilvy, quien habría tenido un vínculo amoroso previo con el argentino. Un detalle que, para muchos, alimenta la chispa entre los dos jóvenes talentos del automovilismo internacional.

colapinto enojado

La autocrítica de Franco Colapinto tras las primeras prácticas: "Los demás progresan y nosotros no"

La jornada del viernes en el Gran Premio de Hungría dejó más dudas que certezas para Alpine. Y Franco Colapinto no ocultó su decepción. El piloto argentino finalizó último en la segunda tanda de entrenamientos libres, por detrás de su compañero Pierre Gasly, y manifestó su preocupación por la falta de evolución del monoplaza a lo largo del día.

El arranque había sido complicado pero no alarmante: fue 18º en la FP1, con un tiempo que lo dejó a poco más de tres décimas de Gasly. Sin embargo, en la segunda práctica la mejora no llegó. Terminó 20º, con una marca de 1:17.159 que apenas lo dejó a 116 milésimas del francés. A pesar de que ambos cerraron registros similares, el contexto general del equipo fue desalentador.

Luego de bajarse del auto, Colapinto fue directo en su análisis: “No encontramos el grip, nos está costando mucho acá. Obviamente es sólo viernes, pero estamos bastante lejos. Hay mucho por mejorar”. Consciente de que los tiempos de los entrenamientos no siempre son concluyentes, el joven de Pilar apuntó al rendimiento en carrera: “Esta noche tenemos que entender por qué nos caemos tanto. Al principio estamos bien, me adapto rápido, pero después los demás mejoran y nosotros no. Nos quedamos estancados”.