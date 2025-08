Confusión en el centro: creyeron que había caído un rayo, pero era un asado en la terraza

Ante la alerta, las autoridades montaron un operativo preventivo para verificar la situación. El tránsito fue interrumpido brevemente y varios móviles de emergencia se hicieron presentes para evaluar los daños y asistir a posibles heridos.

Pero al ingresar al edificio señalado, los efectivos encontraron una escena muy distinta: en la terraza se estaba desarrollando una despedida de soltero y, como parte de los festejos, se había encendido una parrilla que, según fuentes del operativo, habría generado una explosión menor en un conducto metálico de ventilación. Ese estruendo fue el que provocó el susto inicial y motivó el llamado al 911.

rayo centro

Desde el SAME confirmaron que no hubo heridos ni daños materiales importantes, y que el episodio no tuvo ninguna relación con la tormenta eléctrica que afectaba a la ciudad. “Al principio nos dijeron que un rayo había impactado sobre el edificio y activamos el protocolo correspondiente. Pero cuando subimos, vimos que estaban haciendo un asado. Nadie esperaba que una despedida de soltero terminara así”, explicó con humor uno de los efectivos que participó del operativo.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales bajo el título “no fue un rayo, fue un asado”, y generó todo tipo de comentarios. Mientras algunos criticaron la falta de criterio al llamar a emergencias, otros celebraron que la situación no haya pasado a mayores y quedó como una anécdota bizarra en medio de una jornada complicada por el mal clima.

Cómo sigue el pronóstico del tiempo para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lleva varios días anticipando las lluvias de este viernes, que empezaron durante la madrugada después de una jornada de mucha humedad y una temperatura máxima de 17 grados.

Para lo que resta del día se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

El SMN emitió una alerta amarilla para parte de la provincia de Buenos Aires, toda la zona este de Santa Fe y sur y centro de Entre Ríos.

Esto significa que se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Hasta cuándo va a llover en el AMBA

El panorama indica que las tormentas podrían intensificarse el viernes 1° de agosto, con lluvias durante toda la jornada y condiciones climáticas desfavorables tanto para circular como para realizar actividades al aire libre.

El sábado 2 comenzará con lluvias y chaparrones aislados durante la madrugada, y recién al mediodía podrían registrarse algunas mejoras, aunque acompañadas por fuertes vientos, producto de un fenómeno de ciclogénesis que afectará gran parte del país.