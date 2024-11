En 2018, durante una charla que brindó en la peña que el Rojo tiene en la ciudad de Pergamino, el entrenador sostuvo firmemente que no volvería a dirigir en Argentina si no era para hacerlo en el club de sus amores, del cual es socio: “El único equipo que dirigiré en Argentina es Independiente”, expresó en aquel momento para la locura de todos los hinchas. Y además, agregó: “Para los que dicen cualquier cosa, no sé con qué sentido, lo vuelvo a decir una y otra vez. No es un compromiso y nada más; es lo que siento y lo que sentí toda mi vida. Antes que dirigir otro equipo en Argentina, vuelvo al hockey; de hambre no me voy a morir”.

La promesa a Independiente que Ariel Holan rompió con su llegada a Rosario Central

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/arielvilacha/status/1051237696193122310&partner=&hide_thread=false @arielholan_DT en la peña de Pergamino "El único equipo que dirijo en la Argentina es #Independiente y sino vuelvo al Hockey " pic.twitter.com/1A7BBA51ZC — Ariel N. Vilachá (@arielvilacha) October 13, 2018

Sin lugar a dudas que estas declaraciones no pasaron para nada desapercibidas en todos los hinchas de Independiente que se alegran por el regreso de Holan al fútbol argentino pero que se sienten "traicionados" por los dichos de aquel entonces que le daban una identidad totalmente distinta a la situación.

El repaso de los números de la carrera de Ariel Holan

323 partidos

141 triunfos

88 empates

94 derrotas

53% de rendimientos

3 títulos obtenidos

M1-ArielHolan.png