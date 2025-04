Martita Fort habló por primera vez de su hemiparesia: "Es parte de mi, no me define"

Lejos de la autocompasión, describió con madurez el esfuerzo continuo que implicó su rehabilitación, destacando el rol protagónico de su familia. “Mi papá se movió como un león para conseguir a los mejores médicos. Gracias a eso logré recuperar bastante. Hago kinesiología desde siempre. Es un trabajo constante, nunca termina, pero depende mucho del grado de afectación y del momento en que se empieza el tratamiento”.

Durante la entrevista, también recordó cómo su familia logró que ese proceso médico no fuera traumático. Desde las primeras consultas en Fleni hasta las sesiones de kinesiología, sus padres buscaban que todo formara parte de una rutina contenida: “Después de un estudio me compraban un sándwich o íbamos a ver ropa. Eso me ayudaba a llevarlo mejor”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando habló del uso de una valva ortopédica que debió llevar durante años. “Desde los 4 o 5 hasta los 12 o 13 tenía una bota que me cubría desde la rodilla hasta el pie. La usaba incluso en el colegio. Era eso o no ir. Así que decidí decir: ‘Tengo la bota, es parte de lo que soy’”.

Cuando Landaburu le preguntó si sentía que esa experiencia había moldeado su carácter, Marta fue contundente: “Sí, absolutamente. Lo que me pasó fue duro, pero podría haber sido mucho peor. En casa me lo normalizaban tanto que no me sentía distinta a mis compañeros”.

La joven también reflexionó sobre la fortaleza emocional que desarrolló desde pequeña: “Pasé situaciones que, con una personalidad más frágil, tal vez no habría podido atravesar. Eso me forjó. Hay que tener fuerza”, remarcó.

Con esta revelación, Marta Fort no solo expuso una parte íntima de su vida, sino que dejó un mensaje de resiliencia y aceptación. A su modo, empieza a construir su identidad pública con valentía y autenticidad, lejos del personaje mediático de su padre.