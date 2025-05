La última decisión del Galatasaray sobre el futuro de Mauro Icardi

"El proceso de tratamiento de nuestro jugador continúa en el marco del programa determinado por nuestro equipo. Se anuncia respetuosamente al público", agregaron.

comunicado icardi

Cómo fue la lesión de Mauro Icardi en el Galatasaray

El delantero rosarino, ídolo en Turquía, se lesionó en el duelo de Europa League entre Galatasaray y Tottenham, en noviembre de 2024.

Al intentar presionar al arquero del Tottenham, Fraser Forster, Icardi realizó un movimiento brusco con su rodilla derecha y cayó al suelo con visibles gestos de dolor. Los médicos ingresaron rápidamente al campo, pero la gravedad de la lesión fue evidente y el argentino tuvo que ser retirado en camilla.

Días después, el club turco confirmó la peor noticia: Mauro Icardi sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de su rodilla derecha, lo que requerirá una cirugía y un largo proceso de recuperación. Según los informes médicos, el tiempo estimado fuera de las canchas podría extenderse a varios meses, una noticia devastadora para el delantero y su equipo.

El pedido de Galatasaray a Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara

En medio del escándalo con Wanda Nara y la revinculación con sus hijas, Mauro Icardi sigue sumando problemas. En esta oportunidad, habría recibido un contundente ultimátum por parte del Galatasaray, equipo del que forma parte, debido a un supuesto incumplimiento del jugador con los compromisos asumidos con el club turco.

Todos los detalles los dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que, según sus fuentes, las autoridades del club "se hartaron" de la situación del jugador en Argentina sobre todo con su recuperación que consideran que se está extendiendo mucho más de lo previsto.

"Yo no soy especialista, pero uno habla con especialistas y muchos te dicen la verdad que Icardi, con el tiempo que lleva lesionado, ya debería estar jugando. No sé qué pasa, que no vuelve", comenzó afirmando el periodista.

"De a poco, los dirigentes del club turco se van rebelando ante Icardi y a mí lo que me dicen es que, si Mauro no vuelve en estos días a Estambul, amenazan con romper el vínculo contractual", agregó Etchegoyen.

Y sumó algunos detalles: "A mí me dan cuenta de una reunión de última hora esta mañana bien temprano en Turquía, entrada la madrugada en la Argentina, donde los que deciden el futuro del equipo europeo decidieron darle finalmente un ultimátum a Icardi por su mal comportamiento".

Meses atrás, cuando Mauro sufrió la lesión, la institución lo autorizó a hacer su recuperación en Argentina. Sin embargo, todo el escándalo que se desató después no gustó para nada y llegó el momento de poner límites. "A todo esto, el Galatasaray le paga una fortuna a Icardi por mes y no le pagan una fortuna por mes para que Icardi vaya de boliche en boliche, para que aparezca con una selfie linda con la China Suárez, la verdad que no están contentos", dijo Etchegoyen.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la situación está tensa, es un tire y afloje entre el jugador y las autoridades del club: "El vicepresidente del Galatasaray que se llama Ibrahim Hatipoglu puso el grito en el cielo en esa reunión y ya le habría comunicado al jugador que decida lo que quiere hacer".

Incluso, el periodista fundamentó con frases textuales que la habrían transmitido sus informantes: "'No vamos a esperar más tiempo, exigimos el inmediato arribo de Icardi a Turquía' "dicen. Están hartos, ya no quieren esperarlo más y que si no quiere volver a Estambul, que se los haga saber".