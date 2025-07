Le respondió a Diego Milito: la explicación de River sobre el pase de Maximiliano Salas

El dirigente remarcó que todo comenzó con un interés legítimo por parte del jugador: “Un club no puede iniciar una negociación sin el visto bueno del futbolista. Y eso fue lo que pasó. Se contactó al jugador, hubo una oferta formal y después, sí, se pensó en ejecutar la cláusula”, explicó.

Además, negó que desde la dirigencia blanquirroja se haya prometido no avanzar por esa vía legal. “Nunca dijimos que no íbamos a ejecutarla. Es más, dejamos en claro que haríamos lo posible por llegar a un acuerdo, pero cuando quisimos hablar formalmente, desde Racing se negaron”, sostuvo.

Para Di Carlo, el enojo del presidente académico responde más a una interna mal resuelta en su propio club: “Tal vez la frustración viene de que Racing no pudo renovarle a Salas ni ponerle una cláusula más alta. Pero eso no puede justificar el autoritarismo ni la falta de diálogo. No fue algo imprevisto ni sin aviso”, sentenció.

El Secretario General también aclaró que existe disposición a mantener relaciones cordiales con Racing en el futuro: “Por supuesto que volveríamos a hablar por otra transferencia. Administramos recursos de los 350 mil socios del club y no se puede tapar el diálogo con nadie”.

Finalmente, aprovechó para trazar un paralelismo con la reciente venta de Franco Mastantuono al Real Madrid: “A nosotros tampoco nos gustó que se ejecutara la cláusula, pero no podés cuestionar a Florentino Pérez por eso. Son las reglas del juego y hay que respetarlas. Lo que uno puede hacer es revisar los errores propios al firmar esos contratos”.